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Експерт прогнозує негативний вплив підвищення акцизу на алкоголь: ціни злетять

Експерт прогнозує негативний вплив підвищення акцизу на алкоголь: ціни злетять

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Зараз розглядаються зміни до законодавства, які визначають виробництво спирту етилового. Тому існує ймовірність підвищення акцизів на алкогольні напої, а відповідно – їхньої вартості для кінцевого споживача. Про це УНН розповів експерт вітчизняного алкогольного ринку Ігор Товкач.

“Попереду зараз розглядаються поправки до податкового законодавства, які визначають виробництво спирту етилового. Ймовірно, акцизи на алкогольні напої будуть підвищені”, — зазначив він.

На думку Товкача, така податкова політика негативно впливає на весь алкогольний ринок країни.

“У будь-якому випадку, профільний комітет Верховної Ради не дуже проти цього. Занепокоєння виказують окремі сторони, як Укрпиво, наприклад”, — наголосив він.

Експерти-фінансисти своєю чергою неодноразово наголошували, що зростання ставки акцизу матиме негативні наслідки. Так, зростатиме частка нелегального “тіньового” алкоголю, з’являтимуться корупційні ризики, а держбюджет, відповідно, лише втрачатиме кошти. 

Нагадаємо, що наміри КМУ підвищити акциз на алкогольну продукцію розкритикували також в ЄБА.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм“(ТМ “Prime”, “Др. Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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