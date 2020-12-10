Эксперт прогнозирует негативное влияние повышения акциза на алкоголь: цены взлетят
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На данный момент рассматриваются изменения в законодательство, которые определяют производство спирта этилового. Поэтому существует вероятность повышения акцизов на алкогольные напитки, а соответственно - их стоимости для конечного потребителя. Об этом УНН рассказал эксперт отечественного алкогольного рынка Игорь Товкач.
"На данный момент рассматриваются поправки в налоговое законодательство, которые определяют производство спирта этилового. Вероятно, акцизы на алкогольные напитки будут повышены", - отметил он.
По мнению Товкача, такая налоговая политика негативно влияет на весь алкогольный рынок страны.
"В любом случае, профильный комитет Верховной Рады не очень против этого. Беспокойство выражают отдельные стороны, как Укрпиво, например", - подчеркнул он.
Эксперты-финансисты в свою очередь неоднократно подчеркивали, что рост ставки акциза будет иметь негативные последствия. Так, будет расти доля нелегального "теневого" алкоголя, будут появляться коррупционные риски, а госбюджет, соответственно, будет только терять деньги.
Напомним, что намерения КМУ повысить акциз на алкогольную продукцию раскритиковали также в ЕБА.
Как писал УНН ранее, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").