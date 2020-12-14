В Україні наприкінці року подорожчали алкоголь і сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
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Так, за рік алкоголь і тютюн подорожчали на 9,5% (з листопада 2020 року до листопада 2019 року).
При цьому, за останній місяць алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,8%.
Загалом, споживчі ціни в Україні за місяць зросли на 1,3%.
Харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 1,4%, ціни на одяг і взуття — впали на 2,5%.
Послуги охорони здоров'я зросли на 0,7%, ціни на транспорт – на 0,9%, на зв'язок – на 0,1%.
Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців.
Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірній ціні, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.