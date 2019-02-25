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В Украине вступили в силу изменения в Положение о ведении кассовых операций в гривне

В Украине вступили в силу изменения в Положение о ведении кассовых операций в гривне

Киев  •  УНН

 • 16838 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Украине вступили в силу изменения, внесенные в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области, передает УНН.

"...постановлением Кабинета Министров Украины от 12.02.2019 №37 внесены изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 №148", - говорится в сообщении.

Так, изменениями предусмотрено, что обособленные подразделения - филиалы, представительства, отделения, которые наделяются частью имущества хозяйственных организаций, осуществляя относительно этого имущества право оперативного использования или иное вещное право, предусмотренное законодательством Украины, и другие структурные подразделения, где реализуются товары, - предоставляются услуги и осуществляются расчетные операции.

Кроме того, наличка, поступающая в кассы, теперь оприходуется в день получения наличных в полной сумме.

Оприходованием наличности в кассах учреждений или предприятий и их обособленных подразделений, проводящих наличные расчеты с применением РРО и с оформлением их кассовыми ордерами и ведением кассовой книги, является осуществление учета наличности в полной сумме ее фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров.

Оприходованием наличности в кассах обособленных подразделений учреждений или предприятий, которые проводят наличные расчеты с применением РРО без ведения кассовой книги, является обеспечение хранения ежедневных фискальных отчетных чеков в электронной форме в течение срока, определенного п. 44.3 ст. 44 Налогового кодекса Украины, и занесение информации в соответствии с фискальными отчетными чеками в соответствующие книг учета.

Оприходованием наличности в кассах субъектов хозяйствования, которые проводят наличные расчеты с применением КУРО без применения РРО, является занесение данных расчетных квитанций в КУРО.

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Оприходование и учет физическими лицами-предпринимателями полученных доходов осуществляется в книгах учета доходов и расходов (или книгах учета доходов) в порядке, определенном Налоговым кодексом Украины.

Кроме того, урегулирован вопрос относительно оприходования наличных и внесение ее в банк. Так, квитанция к приходному документу банка на внесение наличности должна быть подписана ответственными лицами банка и заверена печатью банка (при необходимости). Третий экземпляр "Копия сопроводительной ведомости к сумке с наличными" заверенный подписью и оттиском печати инкассатора-сборщика.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что руководитель учреждения или предприятия определяет соответствующим внутренним распорядительным актом перечень должностей и количество должностных лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы.

Также в расчете учитывается срок сдачи учреждением, предприятием, небанковским финансовым учреждением наличности для ее зачисления на счета в банках, определенный договором банковского счета, а также не учитывается наличные, внесенная через платежные устройства, принадлежащие небанковским финансовым учреждениям.

Согласно изменениям, небанковские финансовые учреждения, которые получили лицензию на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов, и, кроме операций по приему наличных для последующего ее перевода, осуществляют выдачу переводов наличными, устанавливают лимит кассы с учетом особенностей их деятельности и режима работы таких учреждений в сумме, необходимой для обеспечения своевременного и в полном объеме выполнение обязательств по выплате сумм переводов по первому требованию получателя.

"Напоминаем, что Постановление №37 вступило в силу 15.02.2019", - добавили в ГФС.

Напомним, НБУ с целью уменьшения регуляторного воздействия на субъектов хозяйствования урегулировал ряд вопросов по порядку ведения кассовых операций в нацвалюте.

Ранее сообщалось, что в Украине упростят кассовые операции с валютой.

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