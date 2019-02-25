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В Україні набрали чинності зміни до Положення про ведення касових операцій у гривні

В Україні набрали чинності зміни до Положення про ведення касових операцій у гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. В Україні набрали чинності зміни, внесені до Положення про ведення касових операцій у національній валюті. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Дніпропетровській області, передає УНН.

"...постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2019 № 37 внесено Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148", - йдеться в повідомленні.

Так, змінами передбачено, що відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи, де реалізуються товари, - надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Крім того, готівка, що надходить до кас, тепер оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ або підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ або підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку.

Оприбуткуванням готівки в касах суб'єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

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Оприбуткування та облік фізичними особами-підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

Крім того, врегульовано питання щодо оприбуткування готівки та внесення її до банку. Так, квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки має бути підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби). А третій примірник "Копія супровідної відомості до сумки з готівкою" засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

Крім того, змінами передбачено, що керівник установи або підприємства визначає відповідним внутрішнім розпорядчим актом перелік посад та кількість посадових осіб, уповноважених підписувати касові документи.

Також у розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівки для її зарахування на рахунки в банках, визначений договором банківського рахунку, а також не враховується готівка, унесена через платіжні пристрої, що належать небанківським фінансовим установам.

Згідно зі змінами, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію на переказ коштів у нацвалюті без відкриття рахунків, та, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, установлюють ліміт каси з урахуванням особливостей їх діяльності та режиму роботи таких установ в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань з виплати сум переказів за першою вимогою отримувача.

"Нагадуємо, що Постанова № 37 набрала чинності 15.02.2019", - додали у ДФС.

Нагадаємо, НБУ з метою зменшення регуляторного впливу на суб’єктів господарювання урегулював низку питань стосовно порядку ведення касових операцій у нацвалюті.

Раніше повідомлялося, що в Україні спростять касові операції з валютою.

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