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Використання РРО: ДФС оштрафувала інтернет-магазини на понад 0,5 млн грн

Використання РРО: ДФС оштрафувала інтернет-магазини на понад 0,5 млн грн

Київ • УНН

 • 11108 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. ДФС оштрафувала інтернет-магазини на понад 0,5 млн грн через те, що вони не застосовували касові апарати, передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.

“На сьогодні регіональними підрозділами проведено 28 перевірок 12-ти суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту, за допомогою інтернет-магазинів. За результатами проведених перевірок до суб’єктів господарювання застосовано 519,1 тис. грн штрафних (фінансових) санкцій”, — розповіли у ДФС.

Також зазначається, що всього з початку року ДФС провела 1 434 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. За результатами проведених перевірок застосовано 6,1 млн. грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Крім того, завдяки заходам, які провели регіональні підрозділи ДФС, суб’єкти господарювання зареєстрували 1 353 реєстратори розрахункових операцій.

Нагадаємо, уряд спростив для підприємців використання касових апаратів.

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