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Использование РРО: ГФС оштрафовала интернет-магазины более чем на 0,5 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. ГФС оштрафовала интернет-магазины более чем 0,5 млн грн из-за того, что они не применяли кассовые аппараты, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.

"На сегодня региональными подразделениями проведено 28 проверок 12-ти субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю технически сложными бытовыми товарами, подлежащих гарантийному ремонту, с помощью интернет-магазинов. По результатам проведенных проверок к субъектам хозяйствования применены 519,1 тыс. грн штрафных (финансовых) санкций", - рассказали в ГФС.

Также отмечается, что всего с начала года ГФС провела 1 434 проверки субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту по применению регистраторов расчетных операций. По результатам проведенных проверок применены 6,1 млн грн штрафных (финансовых) санкций.

Кроме того, благодаря мерам, которые провели региональные подразделения ГФС, субъекты хозяйствования зарегистрировали 1 353 регистратора расчетных операций.

Напомним, правительство упростило для предпринимателей использования кассовых аппаратов.

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