В Украине на фоне пандемии стало больше убыточных предприятий: кому "досталось" больше всего

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Крупные и средние предприятия в Украине за январь-сентябрь 2020 года показали финансовый результат к налогообложению более чем в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля убыточных предприятий за этот период выросла до 34,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"За январь-сентябрь 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 93,3 млрд грн прибыли (за январь-сентябрь 2019 года - 342,8 млрд грн прибыли)", - говорится в сообщении.

Прибыль, как указано, составила 411,8 млрд грн, или 90,5% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, убытков допущено на сумму 318,5 млрд грн (или 283,9%).

"Доля убыточных предприятий за январь-сентябрь 2020 года составила 34,8% (за январь-сентябрь 2019 года - 22,7%)", - сообщили в Госстате.

При этом наибольшая доля убыточных предприятий за этот период в следующих сферах:

  • Временное размещение и организация питания - 73,2% (по сравнению с 18,2% за январь-сентябрь 2019 год)
  • Искусство, спорт, развлечения и отдых - 63,3% (по сравнению с 40,0% в прошлом году)
  • Операции с недвижимым имуществом - 57,9% (по сравнению с 29,5% в прошлом году)
  • Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 54,1% (по сравнению с 31,4% в прошлом году).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, спад промышленного производства ускорился до 5%.

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