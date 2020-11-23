Спад промислового виробництва прискорився до 5%

При цьому у порівнянні з вереснем зафіксовано зростання промвиробництва - на 5,8%.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів падіння промвиробництва у жовтні проти аналогічного періоду минулого року становило 3,9%, а в порівнянні з вереснем з урахуванням сезонної корекції, спостерігалося падіння на 0,5%.

Загалом у січні-жовтні цього року промвиробництво в Україні скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,8%, зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,4%, переробній – на 8,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,5%.

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, спад промислового виробництва торік сягнув 1,8%.