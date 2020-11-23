Спад промышленного производства ускорился до 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Спад промышленного производства в октябре 2020 года против аналогичного периода прошлого года составил 5%, ускорившись против 4,4% падения месяцем ранее. Об этом сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
При этом по сравнению с сентябрем зафиксирован рост промпроизводства - на 5,8%.
В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,9%, а по сравнению с сентябрем, с учетом сезонной коррекции, наблюдалось падение на 0,5%.
В целом в январе-октябре этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 4,4%, перерабатывающей - на 8,3%, снабжении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 4,5%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, спад промышленного производства в прошлом году достиг 1,8%.