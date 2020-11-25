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В Україні на тлі пандемії побільшало збиткових підприємств: кому "дісталося" найбільше

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Великі та середні підприємства в Україні за січень-вересень 2020 року показали фінансовий результат до оподаткування більш ніж у три рази менший, ніж за аналогічний період торік. При цьому частка збиткових підприємств за цей період зросла до 34,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

"За січень–вересень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку (за січень–вересень 2019 року - 342,8 млрд грн прибутку)", - йдеться у повідомленні.

Прибуток, як вказано, становив 411,8 млрд грн, або 90,5% порівняно із січнем–вереснем 2019 року, збитків допущено на суму 318,5 млрд грн (або 283,9%).

"Частка збиткових підприємств за січень–вересень 2020 року становила 34,8% (за січень–вересень 2019 року – 22,7%)", - повідомили у Держстаті.

При цьому найбільша частка збиткових підприємств за цей період у таких галузях:

  • Тимчасове розміщування й організація харчування - 73,2% (проти 18,2% за січень–вересень 2019 року);
  • Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 63,3% (проти 40,0% торік);
  • Операції з нерухомим майном - 57,9% (проти 29,5% торік);
  • Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 54,1% (проти 31,4% торік).

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, спад промислового виробництва прискорився до 5%. 

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