В Україні на тлі пандемії побільшало збиткових підприємств: кому "дісталося" найбільше

"За січень–вересень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку (за січень–вересень 2019 року - 342,8 млрд грн прибутку)", - йдеться у повідомленні.

Прибуток, як вказано, становив 411,8 млрд грн, або 90,5% порівняно із січнем–вереснем 2019 року, збитків допущено на суму 318,5 млрд грн (або 283,9%).

"Частка збиткових підприємств за січень–вересень 2020 року становила 34,8% (за січень–вересень 2019 року – 22,7%)", - повідомили у Держстаті.

При цьому найбільша частка збиткових підприємств за цей період у таких галузях:



Тимчасове розміщування й організація харчування - 73,2% (проти 18,2% за січень–вересень 2019 року);



Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 63,3% (проти 40,0% торік);



Операції з нерухомим майном - 57,9% (проти 29,5% торік);



Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 54,1% (проти 31,4% торік).



Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, спад промислового виробництва прискорився до 5%.