В Украине на сегодня нет революционной угрозы - СБУ

"Любые попытки спровоцировать людей на агрессию в отношении страны на сегодня безуспешны. Это обусловлено двумя факторами. Люди банально устали, они хотят спокойно и безопасно жить, иметь перспективу на завтрашний день. Другой фактор - люди никому не верят - ни власти, ни оппозиции. Поэтому революционной ситуации нет. Угрозы изнутри на сегодня нет", - заверил В.Кононенко.

Напомним, в СБУ заявили, что спецслужбы РФ все делают для фальсификации выборов в 2019 году.