В Украине на сегодня нет революционной угрозы - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 листопала. УНН. В Украине на сегодня нет революционной угрозы. Об этом сказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко во время 8-го Национального экспертного форума, передает корреспондент УНН.
"Любые попытки спровоцировать людей на агрессию в отношении страны на сегодня безуспешны. Это обусловлено двумя факторами. Люди банально устали, они хотят спокойно и безопасно жить, иметь перспективу на завтрашний день. Другой фактор - люди никому не верят - ни власти, ни оппозиции. Поэтому революционной ситуации нет. Угрозы изнутри на сегодня нет", - заверил В.Кононенко.
Напомним, в СБУ заявили, что спецслужбы РФ все делают для фальсификации выборов в 2019 году.