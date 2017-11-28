В Україні на сьогодні немає революційної загрози - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопала. УНН. В Україні на сьогодні немає революційної загрози. Про це сьогодні сказав заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко під час 8-го Національного експертного форуму, передає кореспондент УНН.
"Будь-які спроби спровокувати людей на агресію по відношенню до країни на сьогодні безуспішні. Це обумовлено двома факторами. Люди банально втомилися, вони хочуть спокійно і безпечно жити, мати перспективу на завтрашній день. Інший фактор - люди нікому не вірять - ні владі, ні опозиції. Тому революційної ситуації немає. Загрози зсередини на сьогодні немає", - запевнив В.Кононенко.
Нагадаємо, в СБУ заявили, що спецслужби РФ все роблять для фальсифікації виборів у 2019 році.