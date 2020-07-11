В Украине на COVID-19 заболел 7261 медицинский работник - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 7261 медицинский работник и 3802 ребенка. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“За прошедшие сутки заболело 800 человек, из них 53 ребенка, а также 48 медицинских работников, были госпитализированы 155 человек, зафиксировано 27 летальных случаев. При этом выздоровел 861 пациент. Всего за все время пандемии заболело 52 843 человека, из них 3 802 ребенка, а также 7 261 медицинский работник. При этом в целом выписаны 25 661 человек, а летальных случаев 1 372”, — отметил он.
Напомним, в Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800.