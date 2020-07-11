В Україні на COVID-19 захворів 7 261 медичний працівник - Степанов

“За минулу добу захворіло 800 осіб, з них 53 дитини, а також 48 медичних працівників, було госпіталізовано 155 осіб, зафіксовано 27 летальних випадків. При цьому одужав 861 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіло 52 843 людини, з них 3 802 дитини, а також 7 261 медичний працівник. При цьому загалом одужало 25 661 особа, а летальних випадків 1 372”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800.