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В Україні на COVID-19 захворів 7 261 медичний працівник - Степанов

В Україні на COVID-19 захворів 7 261 медичний працівник - Степанов

Київ • УНН

 • 13444 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 7 261 медичний працівник та 3 802 дитини. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу захворіло 800 осіб, з них 53 дитини, а також 48 медичних працівників, було госпіталізовано 155 осіб, зафіксовано 27 летальних випадків. При цьому одужав 861 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіло 52 843 людини, з них 3 802 дитини, а також 7 261 медичний працівник. При цьому загалом одужало 25 661 особа, а летальних випадків 1 372”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800.

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