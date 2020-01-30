В Украине на 13% уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 13%, а противоправных посягательств в отношении детей - уменьшилось на 7%. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.
"Введены платформы коммуникации ювенальной полиции и общества - "Дети! Полиция! Безопасность!" и "Безопасная школа". Разработана правовая платформу из противодействия буллингу в детской среде. В результате принятых мер в целом ситуация в этом направлении стабилизировалась. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 13%, а противоправных посягательств в отношении детей - на 7%", - сказал Игорь Клименко.
Он добавил, что вопрос защиты прав и интересов детей остается крайне важным и требует систематической работы.
Напомним, несовершеннолетнему, который поджег одежду на подруге, сообщено о подозрении.
Также напомним, закон о противодействии буллингу вступил в силу 19 января 2019 года.