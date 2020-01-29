Неповнолітньому, який підпалив одяг на подрузі, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Слов’янську, що в Донецькій області, місцева прокуратура повідомили про підозру 16-річному, раніше судимому за крадіжку місцевому мешканцю, який підпалив знайому дівчину. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Слов’янською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я) КК України 16-річному, раніше судимому за крадіжку місцевому мешканцю, який підпалив знайому дівчину", - йдеться у повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 6 вересня 2019 року компанія підлітків відпочивала у занедбаному дитячому садку, бавлячись з вогненебезпечними матеріалами.
"Під час перебування на сходах будівлі один з хлопців, тримаючи в руках пляшку об’ємом 1,5 л із займистою речовиною, оступився і в момент його падіння рідина пролилась на одяг 14-річної дівчини, що знаходилась поруч. У цей момент їх товариш, діставши запальничку підпалив просяклий одяг дівчинки, в результаті чого дитина спалахнула", - повідомила у прокуратурі.
Зазначається, що у результаті вказаних протиправних дій зловмисника потерпілу доставили до лікарні з опіками ноги ІІ ступеню, що дорівнює 9% поверхні тіла.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у Чернівцях поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити свою сім’ю.