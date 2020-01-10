У Чернівцях чоловік намагався підпалити свою сім’ю, постраждала 16-річна дівчина

КИЇВ. 10 січня. УНН. У Чернівцях поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити свою сім’ю. Внаслідок загорання будинку постраждала неповнолітня донька. Потерпілу з численними опіками рук, обличчя та дихальних шляхів доставлено до лікарні. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.