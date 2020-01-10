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У Чернівцях чоловік намагався підпалити свою сім’ю, постраждала 16-річна дівчина

У Чернівцях чоловік намагався підпалити свою сім’ю, постраждала 16-річна дівчина

Київ • УНН

 • 13645 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. У Чернівцях поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити свою сім’ю. Внаслідок загорання будинку постраждала неповнолітня донька. Потерпілу з численними опіками рук, обличчя та дихальних шляхів доставлено до лікарні. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.

За даними поліції, на спецлінію “102” надійшло повідомлення, що до лікарні доставлено неповнолітню чернівчанку з опіками, які вона отримала внаслідок загорання будинку.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Правоохоронці встановили, що в приватному будинку між 38-річним чоловіком та його 43-річною співмешканкою виникла суперечка. 16-річна донька намагалася вгамувати батька. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік на зауваження не реагував і поводився агресивно.

“Взявши з підсобного приміщення пляшку з бензином, облив ним кімнату та доньку. Рідина потрапила на гарячу піч і загорілася. Вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину. Залишивши в будинку дружину і трьох дітей, чоловік втік з місця злочину”, — йдеться у повідомленні.

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Упродовж години поліцейські розшукали зловмисника та доставили до Шевченківського відділення поліції. Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), частиною 2 статті 15 (Замах на злочин) та пункту 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчого Шевченківський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб без альтернативи внесення застави.

Наразі призначено низку криміналістичних експертиз. Триває досудове розслідування.

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