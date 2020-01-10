В Черновцах мужчина пытался поджечь свою семью, пострадала 16-летняя девушка

КИЕВ. 10 января. УНН. В Черновцах полиция задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью. В результате возгорания дома пострадала несовершеннолетняя дочь. Пострадавшая с многочисленными ожогами рук, лица и дыхательных путей доставлена в больницу. По данному факту следователи начали уголовное производство, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.