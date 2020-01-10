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В Черновцах мужчина пытался поджечь свою семью, пострадала 16-летняя девушка

В Черновцах мужчина пытался поджечь свою семью, пострадала 16-летняя девушка

Киев  •  УНН

 • 13645 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Черновцах полиция задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью. В результате возгорания дома пострадала несовершеннолетняя дочь. Пострадавшая с многочисленными ожогами рук, лица и дыхательных путей доставлена в больницу. По данному факту следователи начали уголовное производство, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.

По данным полиции, на спецлинию "102" поступило сообщение, что в больницу доставили несовершеннолетнюю черновчанку с ожогами, которые она получила в результате возгорания дома.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Правоохранители установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор. 16-летняя дочь пыталась успокоить отца. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на замечания не реагировал и вел себя агрессивно.

"Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку. Оставив в доме жену и троих детей, мужчина скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

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В течение часа полицейские разыскали злоумышленника и доставили в Шевченковский отделение полиции. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), частью 2 статьи 15 (покушение на преступление) и пункта 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству следователя Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога.

Сейчас назначен ряд криминалистических экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

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