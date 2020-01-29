Несовершеннолетнему, который поджег одежду на подруге, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Славянске, что в Донецкой области, местная прокуратура сообщили о подозрении 16-летнему ранее судимому за кражу местному жителю, который поджег знакомую девушку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Славянской местной прокуратурой сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья) УК Украины 16-летнему ранее судимому за кражу местному жителю, который поджег знакомую девушку", - говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что 6 сентября 2019 года компания подростков отдыхала в заброшенном детском саду, играя с огнеопасными материалами.
"Во время пребывания на ступенях здания один из парней, держа в руках бутылку объемом 1,5 л с горючим веществом, оступился и в момент его падения жидкость пролилась на одежду 14-летней девушки, которая находилась рядом. В этот момент их товарищ , получив зажигалку поджег пропитанную одежду девочки, в результате чего ребенок вспыхнул", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что в результате указанных противоправных действий злоумышленника пострадавшую доставили в больницу с ожогами ноги II степени, равной 9% поверхности тела.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Черновцах полиция задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью.