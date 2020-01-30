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В Україні на 13% зменшилась кількість злочинів, вчинених неповнолітніми

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, зменшилась на 13%, а протиправних посягань відносно дітей – зменшилась на 7%. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.

В Україні на 13% зменшилась кількість злочинів, вчинених неповнолітніми

"Впроваджено платформи комунікації ювенальної поліції та громади – "Діти! Поліція! Безпека!" та "Безпечна школа". Розроблено правову платформу протидії булінгу у дитячому середовищі. У результаті вжитих заходів в цілому ситуація в цьому напрямку стабілізувалась. Кількість злочинів, учинених неповнолітніми, зменшилась на 13%, а протиправних посягань відносно дітей – на 7%", - сказав Ігор Клименко.

Він додав, що питання захисту прав і інтересів дітей залишається вкрай важливим і потребує систематичної роботи.

Нагадаємо, неповнолітньому, який підпалив одяг на подрузі, повідомлено про підозру.

Також нагадаємо, закон про протидію булінгу вступив в силу 19 січня 2019 року.

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