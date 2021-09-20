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В Украине почти 100% госпитализированных с COVID-19 - невакцинированны

В Украине почти 100% госпитализированных с COVID-19 - невакцинированны

Киев  •  УНН

 • 24675 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В течение последних трех месяцев в Украине 98.1% госпитализированных с COVID-19 не сделали прививки от болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Цитата

“По данным электронной системы здравоохранения в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелового течения или осложнения от COVID-19 в Украине — вакцинированные”, — говорится в сообщении.

Добавим

По данным главного государственного санитарного доктора страны Игоря Кузина, сейчас зафиксировано стремительное ухудшение эпидемической ситуации. Количество новых случаев COVID-19 в течение суток возросло вдвое: с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди в возрасте от 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания) и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей (медики, педагоги, соцработники, сотрудники государственных органов).

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 11 456 848 прививок. Вакцинировано 6 304 016 человек, из них ввели первую дозу — 6 304 014 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 5 152 834 человека (из них 2 человека сделали первую дозу за рубежом).

Напомним

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации от COVID-19. Прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Прививки делают вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna. По данным Минздрава, всего доступно 11 млн доз различных вакцин.

Также в июле для экстренного медицинского применения зарегистрировали вакцину от Johnson & Johnson.

Украинские Национальные Новости

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