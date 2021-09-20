В Україні майже 100% госпіталізованих із COVID-19 - невакциновані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Протягом останніх трьох місяців в Україні 98.1% госпіталізованих із COVID-19 не зробили щеплення проти хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр МОЗ.
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“За даними електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх трьох місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні — невакциновані”, — ідеться у повідомленні.
Додамо
За даними головного державного санітарного лікара країни Ігора Кузіна, наразі зафіксовано стрімке погіршення епідемічної ситуації. Кількість нових випадків COVID-19 протягом доби зросла вдвічі: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. у п’ятницю, 17 вересня.
У зоні найвищого ризику тяжкого перебігу та смерті від COVID-19 люди віком від 60 років, люди із супутніми захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання) та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей (медики, освітяни, соцпрацівники, співробітники державних органів).
Загалом із початку кампанії з вакцинації зроблено 11 456 848 щеплень. Вакциновано 6 304 016 осіб, із них ввели першу дозу — 6 304 014 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 5 152 834 особи (із них 2 людини зробили першу дозу за кордоном).
Нагадаємо
Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, зокрема в Україні. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19. Щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Щеплення роблять вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna. За даними МОЗ, усього доступно 11 млн доз різних вакцин.
Також у липні для екстреного медичного застосування зареєстрували вакцину від Johnson & Johnson.