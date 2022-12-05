В Украине масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
Так, тревога объявлена на большинстве территории Украины, кроме запада, а также временно оккупированного Крыма.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram призвал не игнорировать тревогу: "Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!".
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о ракетной опасности.