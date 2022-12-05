В Украине масштабная воздушная тревога

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Так, тревога объявлена на большинстве территории Украины, кроме запада, а также временно оккупированного Крыма.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram призвал не игнорировать тревогу: "Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!".

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о ракетной опасности.