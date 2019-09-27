В Украине ликвидировали организованную группировку похитителей элитных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Правоохранители ликвидировали межрегиональную организованную группировку, которая специализировалось на завладении элитными автомобилями с использованием специальных технических средств по всей территории Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, участники группировки переоборудовали и реализовывали украденные авто запчастями. Они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение. Злоумышленники действовали под общим руководством известного “криминального авторитета”.
В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью поэтапно задержали “на горячем” активных членов трех региональных ячеек группировки. Правоохранители изъяли похищенные транспортные средства, так называемые “двойники”, специальные технические средства, устройства для отпирания и заведения транспортных средств различных марок, поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, оружие и наркотики.
Кроме того, установлена причастность к деятельности группировки сотрудника ГУ Нацполиции в Киевской области, который за вознаграждение “закрывал глаза” на деятельность злоумышленников.
Во время досудебного следствия задокументировано 17 фактов незаконного завладения элитными авто общей стоимостью почти 400 тысяч долларов США, два эпизода использование специальных технических средств для угона машин и один факт вымогательства денег за возврат автомобилей. Кроме того, правоохранители вернули законным владельцам 8 похищенных транспортных средств и предупредили на стадии покушения на незаконное завладение тремя транспортными средствами.
Тринадцати участникам группировки объявлены подозрения, восьми из них, в том числе “криминальному авторитету”, в совершении тяжких и особо тяжких преступлений по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации). Полицейскому по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).
Напомним, в феврале этого года в Киевской области было обезврежено межрегиональную организованную группу похитителей автомобилей.