В Україні ліквідували організоване угруповання викрадачів елітних авто

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 1308 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 17052 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 37720 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 50744 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 107200 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 77009 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 64532 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 291251 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174624 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142149 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 83960 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 79349 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 31293 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 46789 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 17910 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 107244 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 291280 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 229166 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 343401 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 358844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 592 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 9278 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 11841 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 11194 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 18666 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

В Україні ліквідували організоване угруповання викрадачів елітних авто

Київ • УНН

 • 13917 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Правоохоронці ліквідували міжрегіональне організоване угруповання, яке спеціалізувалось на заволодінні елітними автомобілями з використанням спеціальних технічних засобів по всій території України. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

В Україні ліквідували організоване угруповання викрадачів елітних авто

За даними СБУ, учасники угруповання переобладнували та реалізовували вкрадені авто запчастинами. Вони також вимагали у потерпілих 20-30% ринкової вартості машин за їх повернення. Зловмисники діяли під загальним керівництвом відомого “кримінального авторитета”.

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій співробітники спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю поетапно затримали “на гарячому” активних членів трьох регіональних осередків угруповання. Правоохоронці вилучили викрадені транспортні засоби, так звані “двійники”, спеціальні технічні засоби, пристрої для відмикання та заведення транспортних засобів різних марок, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, зброю та наркотики.

Крім того, встановлена причетність до діяльності угруповання співробітника ГУ Нацполіції у Київській області, який за винагороду “закривав очі” на діяльність зловмисників.

Під час досудового слідства задокументовано 17 фактів незаконного заволодіння елітними авто загальною вартістю майже 400 тисяч доларів США, два епізоди використання спеціальних технічних засобів для викрадення машин та один факт вимагання грошей за повернення автомобілів. Крім того, правоохоронці повернули законним власникам 8 викрадених транспортних засобів і попередили на стадії замаху на незаконне заволодіння трьома транспортними засобами.

Тринадцятьом учасникам угруповання оголошено підозри, восьми з них, у тому числі “кримінальному авторитету”, у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації). Поліцейському за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, у лютому цього року у Київській області було знешкоджено міжрегіональну організовану групу викрадачів автомобілів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.31
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28