В Украине открывается больше бизнесов, чем в "довоенные" времена - Оpendatabot

Детали

В июне было зарегистрировано 31 477 ФОПов — рекордное количество за последние три года. В среднем, сейчас в месяц регистрируется около 25 тысяч новых ФОПов.

Зато за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года свою работу прекратили 290 910 ФОПов. В среднем, сейчас закрывается около 17 тысяч ФЛП в месяц.

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Полномасштабная война ожидаемо повлияла на количество бизнесов в регионах. Так, с апреля 2022 года по сентябрь 2023 наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФЛП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия. Так:



Донецкая область потеряла 8,2 тысячи предпринимателей



Харьковская — 7,1 тысячу



Херсонская — 4,5 тысяч



Луганская — 3,7 тысяч



Запорожская — более чем 2 тысячи ФОПов.



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Зато в некоторых регионах за соответствующий период больше открывается новых ФЛП, чем закрывается. Так, наибольший прирост зафиксирован в Киеве — +12,9 тысяч, и на Львовщине — там стало больше на 12,3 тысячи предпринимателей. Тройку регионов, где прибыло предпринимателей, замыкает Днепропетровщина — там + 8,6 тысяч ФОПов.

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