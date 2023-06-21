Закрити швидко ФОП тепер можна буде на порталі "Дія" - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Нова послуга швидкого закриття ФОП відтепер доступна на порталі "Дія". Вона повністю автоматизована і виключає будь-який людський фактор. Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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"Закривайте ФОП за секунду — нова послуга вже на порталі Дія.
Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор", - повідомив Федоров.
Деталі
На порталі "Дія" інформація буде підтягуватись з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки, зазначив очільник Мінцифри.
"Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія", - додав Федоров.
Нагадаємо
Мінцифра та Фонд гарантування вкладів працюють над новою послугою в "Дії". Так, скоро через додаток можна буде подати заявку на відшкодування вкладу у збанкрутілому банку.
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