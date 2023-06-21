Закрыть быстро ФЛП теперь можно будет на портале "Дія" - Федоров

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"Закрывайте ФОП за секунду — новая услуга уже на портале Дія.

Она полностью автоматическая. Отсутствует любой человеческий фактор. Больше не надо долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор", - сообщил Федоров.

Детали

На портале "Дія" информация будет подтягиваться из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможным ошибки, отметил глава Минцифры.

"Вам надо только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление обработается автоматически. Результат получите на почту и в личном кабинете гражданина на портале Дія", - добавил Федоров.

Напомним

Минцифра и Фонд гарантирования вкладов работают над новой услугой в "Дії". Так, скоро через приложение можно будет подать заявку на возмещение вклада в обанкротившемся банке.

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