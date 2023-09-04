В Україні відкривається більше бізнесів, ніж у "довоєнні" часи - Оpendatabot

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У червні було зареєстровано 31 477 ФОПів — рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових ФОПів.

Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 фопів. В середньому, наразі закривається близько 17 тисячі ФОПів на місяць.

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Повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. Так, з квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії. Так:



Донецька область втратила 8,2 тисячі підприємців



Харківська — 7,1 тисячу



Херсонська — 4,5 тисяч



Луганська — 3,7 тисяч



Запорізька — більш ніж 2 тисячі ФОПів.



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Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових ФОПів, аніж закривається. Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві — +12,9 тисяч, та на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тисяч фопів.

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