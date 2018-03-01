В Украине хотят ввести спецрежим потребления газа для предприятий и ТКЭ с 3 по 4 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Министерству энергетики и угольной промышленности предложено ввести специальный режим потребления газа с 3 по 4 марта для предприятий, имеющих альтернативные виды топлива, а также для предприятий тепловой генерации в связи с увеличением потребления газа из-за снижения температуры. Такое предложение озвучил на заседании СНБО председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.
"Есть план действий, утвержденный приказом Минэнергоугля от 2 ноября 2015 года. Этот план действий предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, которые потребляют и имеют альтернативные виды топлива, переходят на альтернативные виды топлива, и проводится работа с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа примерно на 5-10%. Мы считаем, что этих мер, примерно, должно быть достаточно для того, чтобы не создавать дефицит газа в системе...", - предложил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
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Он пояснил, что в связи с понижением температуры нужно перекрыть дефицит с газом, а это около 10 млн куб. м в сутки, с 1 по 4 марта этого года. Затем, по его словам, ожидается потепление, потребление снизится до стандартного уровня 160 млн куб. м в сутки и этого будет достаточно, чтобы закрыть нашими ПХГ и импортом из Европы.
В свою очередь заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун отметил, что план такой есть и он будет введен.
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"План такой есть, мы его введем. По энергетике, думаю, 2-2,5 млн куб.м будем экономить на тепловой генерации. По тепловых электроцентралях возможно ограничить возможное потребление. Я думаю, вполне реально сэкономить такие объемы газа", - сказал он.
Президент Петр Порошенко призвал рассмотреть это предложение и до завтра его об этом проинформировать.
Напомним, Украина увеличила отбор газа до максимальных за последние два отопительных сезона объемов - 115 млн кубометров.