В Україні хочуть ввести спецрежим споживання газу для підприємств і ТКЕ з 3 по 4 березня

КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністерству енергетики та вугільної промисловості запропоновано запровадити спеціальний режим споживання газу з 3 по 4 березня для підприємств, які мають альтернативні види палива, а також для підприємств теплової генерації у зв’язку зі збільшенням споживання газу через зниження температури. Таку пропозицію озвучив на засідання РНБО голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.