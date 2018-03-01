В Україні хочуть ввести спецрежим споживання газу для підприємств і ТКЕ з 3 по 4 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністерству енергетики та вугільної промисловості запропоновано запровадити спеціальний режим споживання газу з 3 по 4 березня для підприємств, які мають альтернативні види палива, а також для підприємств теплової генерації у зв’язку зі збільшенням споживання газу через зниження температури. Таку пропозицію озвучив на засідання РНБО голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.
“Є план дій, затверджений наказом Міненерговугіллям від 2 листопада 2015 року. Цей план дій передбачає введення спеціального режиму споживання газу, коли підприємства, які споживають і мають альтернативні види палива, переходять на альтернативні види палива, і проводиться робота з компаніями теплової генерації щодо зменшення споживання газу приблизно на 5-10%. Ми вважаємо, що цих заходів приблизно повинно бути достатньо для того, щоб не створювати дефіцит газу в системі...”, — запропонував голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна за три роки скоротила споживання газу на 6 млрд кубометрів
Він пояснив, що у зв’язку зі зниженням температури потрібно перекрити дефіцит з газом, а це близько 10 млн куб. м на добу, з 1 по 4 березня цього року. Потім, за його словами, очікується потепління, споживання знизиться до стандартного рівня 160 млн куб. м на добу і цього буде достатньо, щоб закрити нашими ПСГ та імпортом з Європи.
У свою чергу заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун зазначив, що план такий є і він буде введений.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Газпром” не планує відновлювати поставки газу в Україну
“План такий є, ми його введемо. По енергетиці, думаю, 2-2,5 млн куб.м будемо заощаджувати на тепловій генерації. По теплових електроцентралях можливо обмежити можливе споживання. Я думаю, цілком реально заощадити такі обсяги газу”, — сказав.
Президент Петро Порошенко закликав розглянути цю пропозицію і до завтра його про це поінформувати.
Нагадаємо, Україна збільшила відбір газу до максимальних за останні два опалювальні сезони обсягів - 115 млн кубометрів.