В Украине хотят установить памятник Бандере на границе с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в памятник Степану Бандере на границе с РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мне важно под каким памятником встречаться! Поэтому посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным установим там памятник Бандере!" - написал Марцинкив.
По его словам, это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под московской границей.
"О механизме изготовления впоследствии! Нам надо будет его подарить! Кто поддерживает пишите в личку!" - отметил он.
Напомним, послы Польши и Израиля обеспокоены чествованием памяти Бандеры и Липы в Украине.
Впоследствии Украины отреагировала на заявление Польши и Израиля относительно чествования памяти Бандеры и других.