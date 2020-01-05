В Украине хотят установить памятник Бандере на границе с РФ

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 13901 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 121690 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120070 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140012 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109393 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110281 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109618 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132080 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130803 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине хотят установить памятник Бандере на границе с РФ

В Украине хотят установить памятник Бандере на границе с РФ

Киев  •  УНН

 • 20418 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в памятник Степану Бандере на границе с РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мне важно под каким памятником встречаться! Поэтому посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным установим там памятник Бандере!" - написал Марцинкив.

По его словам, это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под московской границей.

"О механизме изготовления впоследствии! Нам надо будет его подарить! Кто поддерживает пишите в личку!" - отметил он.

Напомним, послы Польши и Израиля обеспокоены чествованием памяти Бандеры и Липы в Украине.

Впоследствии Украины отреагировала на заявление Польши и Израиля относительно чествования памяти Бандеры и других.

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