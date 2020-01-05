В Україні хочуть встановити пам'ятник Бандері на кордоні з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував встановити в пам'ятник Степану Бандері на кордоні з РФ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Мені важливо під яким пам’ятником зустрічатись! Тому порадившись з мером Конотопа Артемом Семеніхіним встановим там пам'ятник Бандері!" - написав Марцінків.
За його словами, це буде найсхідніший пам'ятник в Україні Бандері, ще й під Московським кордоном.
"Про механізм виготовлення згодом! Нам треба буде його подарувати! Хто підтримує пишіть в приват!" - зазначив він.
Нагадаємо, посли Польщі та Ізраїлю занепокоєні вшануванням пам’яті Бандери та Липи в Україні.
Згодом Україна відреагувала на заяву Польщі та Ізраїлю щодо вшануванням пам’яті Бандери та інших.