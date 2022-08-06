В Украине хотят ускорить замену выбитых из-за войны окон перед зимой: собрали штаб

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине повреждено около 135 тысяч зданий и сооружений. В 99% объектов, подлежащих первоочередному восстановлению, больше всего получили повреждения именно оконные конструкции. Оперативный штаб по обеспечению стройматериалов обсудил производство окон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минрегиона.

Цитата

«По предварительным оценкам, в Украине повреждено около 135 тысяч зданий и сооружений. И в 99% объектов, подлежащих первоочередному восстановлению, больше всего получили повреждения именно оконные конструкции. Следовательно, обеспечение громад такими изделиями сейчас является крайне актуальной задачей. Ведь совсем скоро стартует отопительный сезон, и нам нужно как можно скорее восстановить жилые дома, социальную и критическую инфраструктуру», — сказала замминистра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

Детали

Отмечается, что на заседании заслушали информацию от Ассоциации «Участники окон и фасадов» и общественной организации «Украинская ассоциация производителей оконных систем и связанных строительных продуктов» о ситуации на рынке оконной продукции. Также обсудили возможности ускорения процессов обновления с учетом способности оконной отрасли.

Кроме того, обсудили проблематику загруженности предприятий оконной отрасли и вопросы отложенного спроса. Указали на необходимость привлечения инвестиций в этом направлении, в частности для усиления экономического фронта страны.

«Проведенное заседание способствовало налаживанию коммуникации между участниками рынка для обеспечения продукцией для восстановления поврежденных объектов в регионах», - говорится в сообщении.

Дополнение

Застройщики с начала лета начали возобновлять работы на стройплощадках. Но столкнулись с нехваткой рабочих рук и некоторых видов материалов, в частности стекла и изделий из него, утеплителей, керамоблоков, а также металла, смесей для отделочных работ и т.д.

Дефицит возник из-за нарушения цепей доставки, отказа от российских и белорусских товаров, а также остановки работы некоторых украинских производителей.

Сейчас стекло начали завозить из Турции и Китая, а производство утеплителя нарастили украинские предприятия. Несколько сложнее ситуация с сухими строительными смесями на гипсовой основе.

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