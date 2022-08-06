В Украине хотят ускорить замену выбитых из-за войны окон перед зимой: собрали штаб

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«По предварительным оценкам, в Украине повреждено около 135 тысяч зданий и сооружений. И в 99% объектов, подлежащих первоочередному восстановлению, больше всего получили повреждения именно оконные конструкции. Следовательно, обеспечение громад такими изделиями сейчас является крайне актуальной задачей. Ведь совсем скоро стартует отопительный сезон, и нам нужно как можно скорее восстановить жилые дома, социальную и критическую инфраструктуру», — сказала замминистра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

Детали

Отмечается, что на заседании заслушали информацию от Ассоциации «Участники окон и фасадов» и общественной организации «Украинская ассоциация производителей оконных систем и связанных строительных продуктов» о ситуации на рынке оконной продукции. Также обсудили возможности ускорения процессов обновления с учетом способности оконной отрасли.

Кроме того, обсудили проблематику загруженности предприятий оконной отрасли и вопросы отложенного спроса. Указали на необходимость привлечения инвестиций в этом направлении, в частности для усиления экономического фронта страны.

«Проведенное заседание способствовало налаживанию коммуникации между участниками рынка для обеспечения продукцией для восстановления поврежденных объектов в регионах», - говорится в сообщении.

Дополнение

Застройщики с начала лета начали возобновлять работы на стройплощадках. Но столкнулись с нехваткой рабочих рук и некоторых видов материалов, в частности стекла и изделий из него, утеплителей, керамоблоков, а также металла, смесей для отделочных работ и т.д.

Дефицит возник из-за нарушения цепей доставки, отказа от российских и белорусских товаров, а также остановки работы некоторых украинских производителей.

Сейчас стекло начали завозить из Турции и Китая, а производство утеплителя нарастили украинские предприятия. Несколько сложнее ситуация с сухими строительными смесями на гипсовой основе.