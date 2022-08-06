В Україні хочуть прискорити заміну вибитих через війну вікон перед зимою: зібрали штаб

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«За попередніми оцінками наразі в Україні пошкоджено близько 135 тисяч будівель та споруд. І в 99% об’єктів, що підлягають першочерговому відновленню, найбільше зазнали пошкоджень саме віконні конструкції. Відтак забезпечення громад такими виробами наразі є вкрай актуальним завданням. Адже зовсім скоро стартує опалювальний сезон, і нам потрібно якомога швидше відновити житлові будинки, соціальну та критичну інфраструктури», — сказала заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Деталі

Зазначається, що на засіданні заслухали інформацію від Асоціації «Учасники вікон та фасадів» та громадської організації «Українська асоціація виробників віконних систем та пов’язаних будівельних продуктів» про ситуацію на ринку віконної продукції. Також обговорили можливості прискорення процесів відновлення з урахуванням спроможності віконної галузі.

Крім того, обговорили проблематику завантаженості підприємств віконної галузі та питання відкладеного попиту. Зазначили необхідність залучення інвестицій у цьому напрямку, зокрема для підсилення економічного фронту країни.

«Проведене засідання сприяло налагодженню комунікації між учасниками ринку задля забезпечення продукцією для відновлення пошкоджених об’єктів у регіонах», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Забудовники з початку літа почали відновлювати роботи на будмайданчиках. Але зіткнулися з нестачею робочих рук та деяких видів матеріалів, зокрема, скла та виробів з нього, утеплювачів, керамоблоків, а також металу, сумішей для оздоблювальних робіт тощо.

Дефіцит виник через порушення ланцюгів доставки, відмову від російських та білоруських товарів, а також зупинку роботи деяких українських виробників.

Наразі скло почали завозити з Туреччини та Китаю, а виробництво утеплювача наростили українські підприємства. Дещо складніше ситуація з сухими будівельними сумішами на гіпсовій основі.