В Украине дорожают хлеб и водка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В сентябре по сравнению с августом в Украине подорожал определенный перечень продуктов питания и алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 50 коп. за буханку. По состоянию на сентябрь текущего года буханку хлеба пшеничного из муки высшего сорта можно было купить в среднем за 20,18 грн, буханку хлеба пшеничного из муки первого сорта - за 16,14 грн, буханку хлеба ржаного, ржано-пшеничного - за 17,08 грн.
Также подорожало масло сливочное на 54 коп. до 36,6 грн за 200 грамм продукта, крупы ячневая - на 29 коп. до 10,9 грн за кг, колбасы вареные первого сорта - на 1,32 грн до 89,8 грн за кг, масло подсолнечное - на 11 коп. до 34,6 грн за литр.
Вместе с тем, в Украине за месяц подорожали такие алкогольные напитки, как водка и пиво. Бутылка водки объемом 0,5 л подорожала на 43 коп. до 81,86 грн.
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Бутылка пива отечественных марок объемом 0,5 литров выросла в цене - на 3 коп. в 14,87 грн.
Как писал УНН, в Украине с 2 октября подорожали спиртные напитки в результате пересмотра Кабмином минимальных розничных цен на водку, вино и коньяки.
Кроме того, правительство инициировало повышение алкогольных акцизов на 9%.
Окончательное решение по этому поводу должен принять парламент. Соответствующий законопроект пока находится на рассмотрении в налоговом комитете ВРУ.