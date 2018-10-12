В Україні дорожчають хліб і горілка

Зокрема, зросли ціни на хліб — в середньому на 50 коп. за буханку. Станом на вересень поточного року буханку хліба пшеничного з борошна вищого гатунку можна купити в середньому за 20,18 грн, буханку хліба пшеничного з борошна першого сорту — за 16,14 грн, буханку хліба житнього, житньо-пшеничного — за 17,08 грн.

Також подорожчало масло вершкове на 54 коп. до 36,6 грн за 200 грам продукту, крупи ячні — на 29 коп. до 10,9 грн за кг, ковбаси варені першого сорту — на 1,32 грн до 89,8 грн за кг, олія соняшникова — на 11 коп. до 34,6 грн за літр.

Разом з цим, в Україні за місяць подорожчали такі алкогольні напої, як горілка та пиво. Пляшка горілки об’ємом 0,5 л подорожчала на 43 коп. до 81,86 грн.

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Пляшка пива вітчизняних марок об’ємом 0,5 літрів зросла в ціні - на 3 коп. до 14,87 грн.

Як писав УНН, в Україні з 2 жовтня подорожчали спиртні напої внаслідок перегляду Кабміном мінімальних роздрібних цін на горілку, вино і коньяки.

Крім того, уряд ініціював підняття алкогольних акцизів на 9%.

Остаточне рішення з цього приводу має ухвалити парламент. Відповідний законопроект поки перебуває на розгляді в податковому комітеті ВРУ.