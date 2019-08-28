В Украине до начала сентября чрезвычайная пожарная опасность

"28 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили синоптики.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в Украине 28 августа ожидается погода без осадков, температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла.