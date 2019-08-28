В Украине до начала сентября чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Украине до начала сентября будет удерживаться чрезвычайная пожарная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"28 августа - 2 сентября в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине 28 августа ожидается погода без осадков, температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла.