В Україні до початку вересня надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Україні до початку вересня утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"28 серпня - 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні 28 серпня очікується погода без опадів, температура повітря сягатиме 33 градусів тепла.