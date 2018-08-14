В Украине до конца недели будет чрезвычайно пожароопасно

“14-17 августа в Украине, 15-17 августа кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.

Кроме того, 14-17 августа по Киеву и Киевской области, за исключением Борисполя, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В это время в г. Борисполь будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 14 августа ночью произошел пожар в одной из столичных больниц.

Накануне в аннексированном Крыму погасили масштабный пожар на территории природного заповедника “Уч-Кош”. Пожар возник еще в субботу, его площадь достигла 26 га.