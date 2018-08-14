В Україні до кінця тижня буде надзвичайно пожежонебезпечно
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки упродовж 14-17 серпня переважатиме у переважній більшості областей України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
“14-17 серпня в Україні, 15-17 серпня крім більшості районів Закарпатської, Львівської та Волинської областей, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, 14-17 серпня по м.Києву та Київській області, за винятком Борисполю, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У цей час у м. Бориспіль переважатиме високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.
Як зазначають рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 14 серпня вночі сталася пожежа в одній з столичних лікарень.
Напередодні у анексованому Криму загасили масштабну пожежу на території природного заповідника “Уч-Кош”. Пожежа виникла ще у суботу, її площа сягнула 26 га.