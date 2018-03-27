В Украине действует 12 защитных торговых мер по импорту из РФ - Кубив

"По состоянию на сегодня по импорту товаров происхождения РФ действует 12 защитных торговых мер. 10 - демпинговых, одно компенсационное и одно специальное. Вчера Комиссия единогласно поддержала позицию относительно повышения пошлины на импорт минеральных удобрений. Антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 42,96%. Решение Комиссии вступает в силу со дня опубликования (сообщение о нем в "Правительственном курьере" - ред.)", - сообщил С.Кубив.

Как сообщал УНН, 26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России.