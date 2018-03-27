В Україні діє 12 захисних торговельних заходів щодо імпорту з РФ – Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На сьогодні в Україні щодо імпорту товарів походженням з Російської Федерації діє 12 захисних торговельних заходів. Про це під час брифінгу заявив перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогодні щодо імпорту товарів походження РФ діє 12 захисних торговельних заходів. 10 — демпінгових, одне компенсаційне і одне спеціальне. Вчора Комісія одноголосно підтримала позицію щодо підвищення мита на імпорт мінеральних добрив. Антидемпінгове мито для ПАТ „Дорогобуж“ становитиме 29,25%, для інших експортерів та загалом для Російської Федерації — 42,96%. Рішення Комісії набуває чинності з дня опублікування (повідомлення про нього в „Урядовому кур’єрі“ — ред.)”, — повідомив С.Кубів.
Як повідомляв УНН, 26 березня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі підвищила мито на імпорт мінеральних добрив з Росії.