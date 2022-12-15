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В Украине будут новые 100-гривневые банкноты: что изменилось

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. С 19 декабря в Украине выпустят банкноты номиналом 100 гривен, на которых будет подпись главы Национального банка Андрея Пышного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Цитата

"Национальный банк с 19 декабря 2022 выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года – с подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска", – говорится в сообщении.

Добавим

Согласно законодательству, на банкнотах должна быть подпись действующего главы Нацбанка.

Напомним

7 октября 2022 года Верховная Рада назначила Андрея Пышного новым главой Нацбанка.

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