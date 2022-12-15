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В Україні будуть нові 100-гривневі банкноти: що змінилося

В Україні будуть нові 100-гривневі банкноти: що змінилося

Київ • УНН

 • 792350 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. З 19 грудня в Україні випустять банкноти номіналом 100 гривень, на яких буде підпис голови Національного банку Андрія Пишного. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Цитата

"Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Відповідно до законодавства, на банкнотах має бути підпис чинного голови Нацбанку.

Нагадаємо

7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила Андрія Пишного новим очільником Нацбанку.

Українські Національні Новини

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