В Україні будуть нові 100-гривневі банкноти: що змінилося
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. З 19 грудня в Україні випустять банкноти номіналом 100 гривень, на яких буде підпис голови Національного банку Андрія Пишного. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
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"Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Відповідно до законодавства, на банкнотах має бути підпис чинного голови Нацбанку.
Нагадаємо
7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила Андрія Пишного новим очільником Нацбанку.