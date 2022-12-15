В Україні будуть нові 100-гривневі банкноти: що змінилося

Цитата

"Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Відповідно до законодавства, на банкнотах має бути підпис чинного голови Нацбанку.

Нагадаємо

7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила Андрія Пишного новим очільником Нацбанку.