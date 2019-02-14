В Украине около 219 тысяч квартир и частных домов имеют сигнализацию

"По состоянию на 1 февраля в Украине около 219 000 квартир, (частных - ред.) Домов, дач, помещений с личным имуществом граждан, в которых установлена система охранной сигнализации полиции охраны", - отметила Олийнык.

Она добавила, что количество квартир, частных домов и помещений с личным имуществом, которые устанавливают сигнализацию, увеличивается с каждым годом. В частности, с 2015 года это количество увеличилось на 68 000.



Кроме того, по словам Олейник, большинство людей обращается в полицию охраны после того, как в них уже произошла кража в квартире или частном доме.



Как сообщал УНН, в Украине за год похитили 56 музейных экспонатов.