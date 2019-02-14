В Україні близько 219 тисяч квартир та приватних будинків мають сигналізацію

"Станом на 1 лютого в Україні є близько 219 тисяч квартир, (приватних – ред.) будинків, дач, приміщень з особистим майном громадян, в яких встановлена система охоронної сигналізації поліції охорони", - зазначила Олійник.

Вона додала, що кількість квартир, приватних будинків та приміщень з особистим майном, які встановлюють сигналізацію, збільшується з кожним роком. Зокрема, з 2015 року ця кількість збільшилась на 68 тисяч.



Крім того, за словами Олійник, більшість людей звертається до поліції охорони після того, як в них вже відбулася крадіжка в квартирі чи приватному будинку.



Як повідомляв УНН, в Україні за рік викрали 56 музейних експонатів.