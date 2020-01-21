В Украине 64% населения считают патриотизмом защиту государства с оружием в руках - опрос

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 17012 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 29045 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 45524 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 85229 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 146924 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 149327 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 207822 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199692 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 423467 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231724 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 34527 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 27156 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 32156 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 29046 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 22096 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 177789 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 164433 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 251236 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 423460 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 527516 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 85214 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 54643 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 52779 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 59287 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 89639 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине 64% населения считают патриотизмом защиту государства с оружием в руках - опрос

Киев • УНН

 • 10801 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Готовность защищать Украину с оружием в руках 64% украинцев считает одной из основных составляющих патриотизма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты общенационального исследования "Патриотизм, язык и внешнеполитические приоритеты", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В Украине 64% населения считают патриотизмом защиту государства с оружием в руках - опрос

"Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), соблюдение всех законов страны (56%), знание истории своей страны, ее культуры (51%)", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, несколько меньше граждан видят патриотизм в участии в выборах - 38%, честном выполнении своих обязанностей - 36%. Общение государственным языком к патриотизму относят только 35% украинцев, уплату причитающихся налогов - 30%, участие в общественной жизни - 28%, уважение к власти - 26%, а меньше всего к патриотизму относят участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве - 21% граждан.

"Среди региональных различий следует выделить Западный регион, где к приоритетам патриотизма были отнесены общение на государственном языке (60%), при этом в других регионах эта составляющая имела в общественном мнении меньшую значимость (32% - в Центральном регионе, 25% - в Южном и 24 % - в Восточном)", - говорится в результатах исследования.

Добавим, общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным исследования, на мир на Донбассе любой ценой соглашаются 14% украинцев, в то время как еще 58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. 16% опрошенных уверены, что мир возможен только при применении силы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00