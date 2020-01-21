В Украине 64% населения считают патриотизмом защиту государства с оружием в руках - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Готовность защищать Украину с оружием в руках 64% украинцев считает одной из основных составляющих патриотизма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты общенационального исследования "Патриотизм, язык и внешнеполитические приоритеты", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
"Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), соблюдение всех законов страны (56%), знание истории своей страны, ее культуры (51%)", - говорится в результатах исследования.
Кроме того, несколько меньше граждан видят патриотизм в участии в выборах - 38%, честном выполнении своих обязанностей - 36%. Общение государственным языком к патриотизму относят только 35% украинцев, уплату причитающихся налогов - 30%, участие в общественной жизни - 28%, уважение к власти - 26%, а меньше всего к патриотизму относят участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве - 21% граждан.
"Среди региональных различий следует выделить Западный регион, где к приоритетам патриотизма были отнесены общение на государственном языке (60%), при этом в других регионах эта составляющая имела в общественном мнении меньшую значимость (32% - в Центральном регионе, 25% - в Южном и 24 % - в Восточном)", - говорится в результатах исследования.
Добавим, общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным исследования, на мир на Донбассе любой ценой соглашаются 14% украинцев, в то время как еще 58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. 16% опрошенных уверены, что мир возможен только при применении силы.