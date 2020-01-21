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В Україні 64% населення вважають патріотизмом захист держави зі зброєю у руках - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Готовність захищати Україну зі зброєю в руках 64% українців вважає одним із основних складових патріотизму. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження “Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети”, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

В Україні 64% населення вважають патріотизмом захист держави зі зброєю у руках - опитування

“Основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба — зі зброєю (64%), виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%), дотримання усіх законів країни (56%), знання історії своєї країни, її культури (51%)”, — йдеться у результатах дослідження.

Окрім того, дещо менше громадян вбачають патріотизм в участі у виборах — 38%, чесному виконанні своїх обов’язків — 36%. Спілкування державною мовою до патріотизму включають лише 35% українців, сплату належних податків — 30%, участь у громадському житті — 28%, повагу до влади — 26%, а найменше до патріотизму включають участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі — 21% громадян.

“Серед регіональних відмінностей слід виокремити Західний регіон, де до пріоритетів патріотизму було віднесено спілкування державною мовою (60%), натомість в інших регіонах ця складова мала у громадській думці меншу значущість (32% — у Центральному регіоні, 25% — у Південному та 24% — у Східному)”, — йдеться у результатах дослідження.

Додамо, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними дослідження, на мир на Донбасі за будь-яку ціну погоджуються 14% українців, у той час як ще 58,5% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. 16% опитаних впевнені, що мир можливий лише при застосуванні сили.

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